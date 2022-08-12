Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что попытки США бороться с многочленным населением КНР «добром не кончатся». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата местным СМИ.

Ван И назвал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань политической провокацией, которая усилила напряженность в регионе.

Министр подчеркнул, что США снова нарушают свои обязательства, еще больше подрывая доверие к себе.

«Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится», - подчеркнул Ван И.

Он добавил, что именно Штаты, а не Китай пытаются поменять статус-кво в Тайваньском проливе. По его словам, с помощью тайваньского вопроса США хотят контролировать Китай.

Руководство Тайваня, стремящееся к независимости, министр назвал «предающимся несбыточным мечтам».