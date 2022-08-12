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30 минут назад

«Добром не кончится»: Пекин предостерег США

Мария Иванова

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что попытки США бороться с многочленным населением КНР «добром не кончатся». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата местным СМИ.

Ван И назвал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань политической провокацией, которая усилила напряженность в регионе.

Министр подчеркнул, что США снова нарушают свои обязательства, еще больше подрывая доверие к себе.

«Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится», - подчеркнул Ван И.

Он добавил, что именно Штаты, а не Китай пытаются поменять статус-кво в Тайваньском проливе. По его словам, с помощью тайваньского вопроса США хотят контролировать Китай.

Руководство Тайваня, стремящееся к независимости, министр назвал «предающимся несбыточным мечтам».

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В США ранее назвали слишком острой реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ на это заявила, что Пеки не позволит США считать себя «мировым полицейским» и «обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили».

В мире,Джордж Флойд,Хуа Чуньин,
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