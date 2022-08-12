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8 минут назад

Британцы назвали срок выселения украинских беженцев

Никита Бородкин

26% британцев не хотят оставлять у себя украинских беженцев дольше чем на полгода. Как сообщает РИА Новости, опрос прошел среди 17 тыс. граждан Великобритании, которые участвуют в проекте «Жилье для Украины».

Британцы назвали срок выселения украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Программа поддержки беженцев предполагала, что участники разместят в своих домах украинцев по меньшей мере на полгода. Взамен местные власти будут платить им 350 фунтов (порядка 26 тыс. рублей) в месяц. На 7 июля по проекту «Жилье для Украины» было выдано более 123 тыс. въездных виз.

Четверть из отказавшихся продлевать свое участие в программе объяснили решение ростом стоимости жизни в стране. При этом еще 60% готовы разместить беженцев на больший срок, что изначально обговаривалось в проекте. Владельцы недвижимости заявили, что готовы приютить украинцев по меньшей мере еще на год.

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