Британцы назвали срок выселения украинских беженцев

26% британцев не хотят оставлять у себя украинских беженцев дольше чем на полгода. Как сообщает РИА Новости, опрос прошел среди 17 тыс. граждан Великобритании, которые участвуют в проекте «Жилье для Украины».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Программа поддержки беженцев предполагала, что участники разместят в своих домах украинцев по меньшей мере на полгода. Взамен местные власти будут платить им 350 фунтов (порядка 26 тыс. рублей) в месяц. На 7 июля по проекту «Жилье для Украины» было выдано более 123 тыс. въездных виз.