Трамп отреагировал на обыски в своем поместье

«Я не только не возражаю против немедленного рассекречивания документов, связанных с этим антиамериканским, необоснованным и лишенным всякой необходимости рейдом в моем доме в Мар-а-Лаго, я иду дальше и призываю к немедленному рассекречиванию этих документов», — заявил Трамп.