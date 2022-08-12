Во Франции резко отреагировали на решение Латвии по России

«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, у которых есть счеты с бывшим СССР? Эти страны, которым дали наши деньги и которые бегут покупать F-35, дестабилизируют Европу своей обидой на Россию и своей безоглядной любовью к США?», - задался вопросом комментатор под ником LMAA.