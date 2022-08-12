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9 минут назад

Во Франции резко отреагировали на решение Латвии по России

Елена Прошина

Читатели французского издания Le Figaro жестко отреагировали на решение сейма Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма.

Во Франции резко отреагировали на решение Латвии по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пользователя LMAA, сводящие счеты с бывшим СССР восточноевропейские страны «лелеют свои обиды на Россию» и при этом безгранично любят Соединенные Штаты. Читатель отмечает, что Вашингтон давно окружил Россию странами Североатлантического альянса и расставил по всей границе ракеты.

При этом альянс продолжает дестабилизировать ситуацию в Европе, так как ограничительные меры в отношении Москвы оборачиваются против самих европейцев, считает Asinus. Настоящим врагом Европейского союза он назвал США и НАТО.

«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, у которых есть счеты с бывшим СССР? Эти страны, которым дали наши деньги и которые бегут покупать F-35, дестабилизируют Европу своей обидой на Россию и своей безоглядной любовью к США?», - задался вопросом комментатор под ником LMAA.

«Чихуахуа пытается укусить медведя... остальное смешно!», написал Gentilhomme Vieille Canaille 94.

11 августа парламент Латвии признал РФ страной-спонсором терроризма, призвав Евросоюз приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам, а также гражданам Белоруссии.

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