Лидеры стран Запада сделали из украинского лидера Владимира Зеленского «еще одного монстра», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на читателей газеты Daily Mail.

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Так они отреагировали на новость об ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции.

Читатель под ником Alvelon считает, что президент Украины пригрозил разбомбить атомные подводные субмарины, если не получит от Североатлантического альянса необходимую ему помощь.

«Поздравляю, вы создали еще одного монстра», — резюмировал читатель.

Blastagain считает, что Зеленский и вовсе проиграл, так как пытается сказать, что Москва обстреливает себя. По мнению читателя, конфликт начали Соединенные Штаты, НАТО оказало поддержку, нарушив при этом «десятилетия мирных обещаний своей экспансией на восток».

«И вот что приносят нам наши деньги и оружие… ядерная война», — отмечает Blastagain.

Читатель Pulse911 указывает, что одно прямое попадание по Запорожской АЭС обычным артиллерийским снарядом — и произойдет эффект очень большой грязной бомбы. Он назвал происходящее «немыслимым».

Киев не может одержать победу. Наступит момент, когда не будет другого выбора, кроме как отказаться от Востока, — выразил уверенность читатель DannyUK.