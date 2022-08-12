Британцы признали, что Запад создал из Зеленского монстра

Западные лидеры сделали из президента Украины Владимира Зеленского «еще одного монстра». Такое мнение выразили читатели газеты Daily Mail, комментируя новость об ударе ВСУ по Запорожской АЭС.

«В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Силами российской армии по прикрытию объекта критически важная инфраструктура АЭС не пострадала», — сообщили ранее в Мино Минобороны РФ .

«Зеленский пригрозил разбомбить атомные подводные лодки, если не получит от НАТО необходимой ему помощи. Поздравляю, вы создали еще одного монстра», — пишет читатель Alvelon.

«Зеленский проиграл. Все дело в том, что он пытается сказать, что Россия обстреливает себя», — считает читатель Fanny Robin. «Конфликт, по существу начатый США, поддержала НАТО, нарушив десятилетия мирных обещаний своей экспансией на восток. И вот что приносят нам наши деньги и оружие… ядерная война», — пишет читатель Blastagain.