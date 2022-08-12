Сухогруз Razoni с украинским зерном поменял маршрут

Судно Razoni с грузом украинского зерна покинуло турецкий порт и направляется в Египет, показывает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic.

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Египет указан как предполагаемая финальная точка маршрута — корабль прибудет в один из портов вечером, в 21:00. Razoni вышел из порта Мерсин, куда он прибыл в четверг, 11 августа, после того как финальная точка маршрута, Ливан, изменилась — ливанская компания, купившая зерно, отказалась от него в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев.

Предполагается, что теперь покупателя зерна будут искать за пределами Ливана, возможно, в Африке.

Ранее в Киеве рассказали, почему ливанский заказчик отказался от зерна с сухогруза из Одессы.