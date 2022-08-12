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29 минут назад

Сухогруз Razoni с украинским зерном движется в сторону Египта

ТАССиещё 3

Судно Razoni с грузом украинского зерна покинуло турецкий порт и направляется в Египет, показывает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic.

Сухогруз Razoni с украинским зерном поменял маршрут
Фото: ReutersReuters

Египет указан как предполагаемая финальная точка маршрута — корабль прибудет в один из портов вечером, в 21:00. Razoni вышел из порта Мерсин, куда он прибыл в четверг, 11 августа, после того как финальная точка маршрута, Ливан, изменилась — ливанская компания, купившая зерно, отказалась от него в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев.

Судно с украинским зерном оказалось в Турции после отказа Ливана от покупки

Предполагается, что теперь покупателя зерна будут искать за пределами Ливана, возможно, в Африке.

Ранее в Киеве рассказали, почему ливанский заказчик отказался от зерна с сухогруза из Одессы.

До этого Минобороны Турции подтвердило информацию о том, что утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном — это Navistar, Rojen и Polarnet.

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