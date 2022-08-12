На Украине доложили об утечке данных о секретных планах ВСУ

«Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации. Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку Россия может скорректировать свои действия и использовать эту информацию против нас», — написала Маляр в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).