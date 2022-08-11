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1 час назад

Anadolu: Анкара начала выдавать долгосрочный вид на жительство крымским татарам

Илья Родин

Власти Турции внесли изменения в миграционное законодательство. Крымские татары были признаны «соотечественниками с тюркскими корнями», что позволяет им в короткие сроки получать долгосрочный вид на жительство в стране. Об этом пишет агентство Anadolu.

Турция начала выдавать вид на жительство крымским татарам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что вид на жительство такого типа ранее могли получить только иностранцы, непрерывно пребывающие в Турции не менее восьми лет.

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По данным агентства, разрешение о выдаче крымским татарам долгосрочного ВНЖ подписал в июне 2022 года руководитель МВД Сулейман Сойлу.

Для того, чтобы получить документ, желающим следует записаться на встречу на сайте ведомства. После этого необходимо явиться в региональное управление миграции.

В агентстве уточнили, что после начала спецоперации на Украине в Турцию прибыло несколько тысяч человек с тюркскими корнями. Их разместили в центрах для беженцев в пяти провинциях страны.

В мире,Сулейман Сойлу,
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