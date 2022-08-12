В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
20 минут назад

СМИ: Финляндия перестала сотрудничать с Россией по уголовным делам

Национальная Служба Новостейиещё 1

Финляндия прекратила сотрудничество по уголовным делам с Россией. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

Финляндия перестала сотрудничать с Россией по уголовным делам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон постановила заморозить уголовное и судебное сотрудничество между двумя странами на фоне спецоперации РФ на Украине.

«Финские власти больше не направляют запросы о судебной помощи в Россию, что приводит к задержке полицейских расследований и судебных процессов», — отмечает СМИ.

Из-за разрыва сотрудничества между Москвой и Хельсинки и задержек также может истечь срок давности по уголовным обвинениям в отношении подсудимых, если обвинения не успеют предъявить вовремя.

МИД прекратил сотрудничество с Обществом «Финляндия – Россия»

Накануне министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари призвал остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata в направлении РФ, напоминает RT.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители