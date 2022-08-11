В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Мужчина потерял сознание и очнулся в гробу

Lenta.ru

30-летний мужчина потерял сознание на фестивале в городе Эль-Альто, Боливия, и очнулся в гробу. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина потерял сознание и очнулся в гробу
Фото:  Newsflash / The Mirror Newsflash / The Mirror

Виктор Уго Мика Альварес рассказал, что пил коктейли на открытии фестиваля «Мать-Земля», участники которого собираются, чтобы поблагодарить природу. Что случилось дальше, он не помнит. Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил, что лежит в закрытом гробу.

«Помню только, что мне казалось, будто я в своей постели. Я хотел встать, чтобы сходить в туалет, но не мог пошевелиться», — вспоминает Альварес. Он подозревает, что другие участники фестиваля похоронили его заживо в качестве жертвы Матери-Земле.

Альваресу удалось разбить стеклянное окно, которое было у гроба, и выбраться. После этого мужчина обратился в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов отказались ему верить, заявив, что он слишком пьян.

Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар спасли трехлетнюю девочку, которую мать и бабушка похоронили заживо. Пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь.

В мире,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители