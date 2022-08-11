Британский институт объяснил отказ в учебе студентке из России

Британский Институт Битсона, занимающийся изучением рака, принес извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении учебного места по национальному признаку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету The Guardian.

Фото: Frank Augstein/AP Frank Augstein/AP

В публикации отмечается, что девушка, имя которой не называется, получила письмо от представителя института со словами, что тот "не может предоставить ей учебное место" для получения докторской степени из-за новой политики учреждения в отношении граждан РФ.

По словам директора образовательного учреждения Оуэна Сэнсома, в этом случае имело место первоначальное недопонимание новой политики, которое в итоге было устранено.

"Мы связались с абитуриенткой, чтобы предложить ей место, и извинились за причиненное неудобство. Мы пересматриваем наши внутренние правила, чтобы предотвратить повторение такого случая в будущем", - рассказал Сэнсом.