В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
10 минут назад

Guardian: британский институт извинился за отказ в учебе студентке из РФ из-за национальности

Газета.Ru

Британский Институт Битсона, занимающийся изучением рака, принес извинения российской студентке из-за отказа в предоставлении учебного места по национальному признаку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету The Guardian.

Британский институт объяснил отказ в учебе студентке из России
Фото: Frank Augstein/APFrank Augstein/AP

В публикации отмечается, что девушка, имя которой не называется, получила письмо от представителя института со словами, что тот "не может предоставить ей учебное место" для получения докторской степени из-за новой политики учреждения в отношении граждан РФ.

По словам директора образовательного учреждения Оуэна Сэнсома, в этом случае имело место первоначальное недопонимание новой политики, которое в итоге было устранено.

"Мы связались с абитуриенткой, чтобы предложить ей место, и извинились за причиненное неудобство. Мы пересматриваем наши внутренние правила, чтобы предотвратить повторение такого случая в будущем", - рассказал Сэнсом.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить россиянам, которые обучаются в вузах недружественных стран, право по желанию переводиться в отечественные вузы.

В мире,Василий Власов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители