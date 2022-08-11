В ООН оценили запрет на посещение Европы для россиян

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге об отношении организации к вопросу о введении запрета для россиян на посещение Европы. Он пояснил, что каждая страна имеет право вводить ограничения на въезд, вместе с тем дискриминация недопустима. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что видные политики европейских стран выступают за введение жестких мер против россиян. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ. Она пояснила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

«У стран есть право проводить собственную визовую политику», - подчеркнул Дюжаррик.

На вопрос о том, не являются ли дискриминацией высказывания эстонского премьера и других официальных лиц ЕС, представитель организации рассказал, что «ООН выступает против дискриминации». При этом он отказался ответить на вопрос более подробно.