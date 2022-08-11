В ООН оценили запрет на посещение Европы для россиян

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге об отношении организации к вопросу о введении запрета для россиян на посещение Европы. Он пояснил, что каждая страна имеет право вводить ограничения на въезд, вместе с тем дискриминация недопустима. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что видные политики европейских стран выступают за введение жестких мер против россиян. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас потребовала прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ. Она пояснила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».
«У стран есть право проводить собственную визовую политику», - подчеркнул Дюжаррик.
На вопрос о том, не являются ли дискриминацией высказывания эстонского премьера и других официальных лиц ЕС, представитель организации рассказал, что «ООН выступает против дискриминации». При этом он отказался ответить на вопрос более подробно.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал ранее инициативы своих коллег. Он пояснил, что с трудом представляет себе введение подобных мер против россиян.