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15 минут назад

Bloomberg: Германия займется восстановлением Украины

Ura.Ruиещё 3

Германия планирует в октябре провести в Берлине международную конференцию по вопросам восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Германия займется восстановлением Украины
Фото: ReutersReuters

«Канцлер Олаф Шольц, который в настоящее время возглавляет „Большую семерку“ наиболее промышленно развитых стран, планирует провести мероприятие совместно с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы наметить путь для восстановления значительной части инфраструктуры Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что подготовительные работы все еще продолжаются, и дата проведения конференции может измениться.

Предварительно, встреча представителей Европейского союза, G7 и международных организаций намечена на 25 октября.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На фоне этого Киев ранее потребовал 750 млрд долларов в качестве компенсации за «причиненный ущерб» от действий Вооруженных сил РФ на территории республики. Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Германия не должна блокировать финансирование страны. Он отметил, что Киев нужно «еще больше поддерживать оружием и снарядами». Украина срочно нуждается в восстановлении, а в ЕС специально задерживают оказание финансовой помощи на 8 миллиардов евро, утверждал Зеленский.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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