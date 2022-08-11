США предсказали уничтожение к 2024 году из-за Байдена

«С такой скоростью, с которой этот идиот уничтожает США, в 2024 году Америки не будет», — написал один из читателей Daily Mail, комментируя статью о 59% американцев обеспокоенных психическим здоровьем Байдена.

По мнению пользователя с ником kwicken, 79-летний президент США слишком стар для занимаемого им поста. Его поддержал читатель oldchief6478, заявив, что Байден является «живым доказательством необходимости введения в Соединенных Штатах максимальных и минимальных возрастных ограничений» для баллотирующих на высокие посты политиков.

MeILoudermilk и вовсе уверен, что у Байдена полностью «прожарен мозг». А John Jackal обратил внимание на то, что до начала президентства нынешнего лидера США многие называли его непригодным, однако стоило ему прийти к власти и его «явное психическое расстройство» в СМИ словно перестали замечать. Читатель Daily Mail назвал подобную степень пропаганды в средствах массовой информации «отвратительной».