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22 минуты назад

США предсказали уничтожение к 2024 году из-за Байдена

Елена Прошина

Британцы предрекли уничтожение США из-за Байдена

США предсказали уничтожение к 2024 году из-за Байдена
Фото: ReutersReuters

Абсурдное поведение президента США Джо Байдена приведет страну к полному уничтожению до 2024 года. Такое мнение выразили читатели Daily Mail. Их комментарии приводит URA.RU.

«С такой скоростью, с которой этот идиот уничтожает США, в 2024 году Америки не будет», — написал один из читателей Daily Mail, комментируя статью о 59% американцев обеспокоенных психическим здоровьем Байдена.

По мнению пользователя с ником kwicken, 79-летний президент США слишком стар для занимаемого им поста. Его поддержал читатель oldchief6478, заявив, что Байден является «живым доказательством необходимости введения в Соединенных Штатах максимальных и минимальных возрастных ограничений» для баллотирующих на высокие посты политиков.

«Смотреть видео, на котором нынешний президент США пытается надеть куртку достойно Чарли Чаплина, а не главы страны», — отметил Voyageur45.

MeILoudermilk и вовсе уверен, что у Байдена полностью «прожарен мозг». А John Jackal обратил внимание на то, что до начала президентства нынешнего лидера США многие называли его непригодным, однако стоило ему прийти к власти и его «явное психическое расстройство» в СМИ словно перестали замечать. Читатель Daily Mail назвал подобную степень пропаганды в средствах массовой информации «отвратительной».

В мире,Чарли Чаплин,Джозеф Байден,
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