Раскрыто местонахождение судна с украинским зерном после отказа Ливана от покупки

Сухогруз с украинским зерном Razoni прибыло в турецкий порт Мерсин. Это произошло после того, как от покупки груза с судна отказался Ливан. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы на борту вышел из порта Одессы 1 августа. Это было первое судно, вышедшее в рейс после подписанной в Турции «зерновой сделки». Однако в Ливане от покупки зерна отказались из-за слишком большой задержки доставки. После этого грузоперевозчик сообщил, что ищет новых покупателей, в том числе за пределами Ливана.

Сообщается, что после частичной разгрузки в турецком порту Razoni отправится в Египет.