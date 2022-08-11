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28 минут назад

Судно с украинским зерном оказалось в Турции после отказа Ливана от покупки

Елена Прошина

Сухогруз с украинским зерном Razoni прибыло в турецкий порт Мерсин. Это произошло после того, как от покупки груза с судна отказался Ливан. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Раскрыто местонахождение судна с украинским зерном после отказа Ливана от покупки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы на борту вышел из порта Одессы 1 августа. Это было первое судно, вышедшее в рейс после подписанной в Турции «зерновой сделки». Однако в Ливане от покупки зерна отказались из-за слишком большой задержки доставки. После этого грузоперевозчик сообщил, что ищет новых покупателей, в том числе за пределами Ливана.

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Сообщается, что после частичной разгрузки в турецком порту Razoni отправится в Египет.

Напомним, что ранее руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что продуктовая сделка не приведет к расширению переговоров с Москвой.

В мире,Дмитрий Кулеба,ЕС,
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