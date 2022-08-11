Названы страны Шенгена, которые выдают россиянам визы

Власти европейских стран все активнее обсуждают закрытие границ для россиян и белорусов. За эту меру выступают политики прибалтийских республик, переговоры проходят на уровне Еврокомиссии. Вместе с тем, возможность получения шенгенских виз сохраняется. Их выдают Италия, Греция, Испания, пишет РИА «Новости».
Эксперт Юлия Валд подчеркнула, что «ситуация не очень радужная, страны Прибалтики настроены жестко. Они агитировали за запрет выдачи виз, остановку приема заявлений». Проблемы с получением виз наблюдаются и в Финляндии.
Мадрид и Рим выдают визы более охотно. Увеличился только срок оформления документов. При подаче документов в визовом центре Испании есть шанс на получение визы на длительный период. Италия «ставит более короткий Шенген, чем раньше», практически перестала выдавать мультишенген.
Возможность получения визы в Германию и Францию сохраняется. Но, чтобы подать заявку в ФРГ, придется подождать 1,5-2 месяца. Виза будет поставлена на даты поездки. Париж может выдать даже мультивизу, но очень сложно записаться на подачу документов.
Греция, несмотря на ситуацию в мире, выдает туристические визы без особых проблем. Но сократилось количество окон записи, разрешения на въезд стали короче.
По мнению экспертов, не следует ожидать полного запрета на выдачу виз россиянам. Вместе с тем, разнообразные дополнительные санкции будут введены.