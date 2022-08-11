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1 час назад

Названы страны Шенгена, которые выдают россиянам визы

Илья Родин

Власти европейских стран все активнее обсуждают закрытие границ для россиян и белорусов. За эту меру выступают политики прибалтийских республик, переговоры проходят на уровне Еврокомиссии. Вместе с тем, возможность получения шенгенских виз сохраняется. Их выдают Италия, Греция, Испания, пишет РИА «Новости».

Названы страны Шенгена, которые выдают россиянам визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт Юлия Валд подчеркнула, что «ситуация не очень радужная, страны Прибалтики настроены жестко. Они агитировали за запрет выдачи виз, остановку приема заявлений». Проблемы с получением виз наблюдаются и в Финляндии.

Эстония запретила въезд россиянам с шенгенской визой

Мадрид и Рим выдают визы более охотно. Увеличился только срок оформления документов. При подаче документов в визовом центре Испании есть шанс на получение визы на длительный период. Италия «ставит более короткий Шенген, чем раньше», практически перестала выдавать мультишенген.

Возможность получения визы в Германию и Францию сохраняется. Но, чтобы подать заявку в ФРГ, придется подождать 1,5-2 месяца. Виза будет поставлена на даты поездки. Париж может выдать даже мультивизу, но очень сложно записаться на подачу документов.

Греция, несмотря на ситуацию в мире, выдает туристические визы без особых проблем. Но сократилось количество окон записи, разрешения на въезд стали короче.

По мнению экспертов, не следует ожидать полного запрета на выдачу виз россиянам. Вместе с тем, разнообразные дополнительные санкции будут введены.

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