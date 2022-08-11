Мэр Тбилиси высказался об открытии «второго фронта» против России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал о позиции Грузии в контексте спецоперации на Украине. Он пояснил, что власти страны не намерены открывать второй фронт против России. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что Каха Каладзе играл в тбилисском и киевском «Динамо». После окончания спортивной карьеры заинтересовался политикой. В настоящее время возглавляет правящую партию «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

«Власти Грузии не планируют подключаться к войне против РФ, открывать второй фронт», - подчеркнул мэр Тбилиси. Он добавил при этом, что страна «приветствует туристов [из России]».

Каладзе прославился своей способностью «держать под контролем происходящее на [футбольном] поле, правильно и своевременно реагируя на происходящее, и будучи мэром Тбилиси он этих качеств не утратил», дополняет канал «Мейстер».