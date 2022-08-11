Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал создать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерриш подчеркнул, что такая мера необходима для обеспечения безопасности в регионе.

7 августа власти Энергодара сообщили, что украинские силы снова обстреляли Запорожскую АЭС, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива.

В Энергодаре заявляли, что повреждение энергоблока АЭС стало бы угрозой жизням сотен тысяч жителей Украины, Европы и Азии. В первую очередь техногенная катастрофа затронула бы Никополь, Запорожье, Кривой Рог и большую часть западных областей Украины.

В Минобороны обстрел АЭС назвали «новым актом ядерного терроризма».