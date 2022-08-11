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59 минут назад

Генсек ООН призвал создать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС

Мария Иванова

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал создать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерриш подчеркнул, что такая мера необходима для обеспечения безопасности в регионе.

7 августа власти Энергодара сообщили, что украинские силы снова обстреляли Запорожскую АЭС, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива.

В Энергодаре заявляли, что повреждение энергоблока АЭС стало бы угрозой жизням сотен тысяч жителей Украины, Европы и Азии. В первую очередь техногенная катастрофа затронула бы Никополь, Запорожье, Кривой Рог и большую часть западных областей Украины.

В Минобороны обстрел АЭС назвали «новым актом ядерного терроризма».

В МАГАТЭ заявили о готовности посетить Запорожскую АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН из-за обстрелов станции.

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