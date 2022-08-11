Помощник Рейгана: требования Зеленского перешагнули все границы

Экс-помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что Вашингтон не должен идти на поводу у главы Украины Владимира Зеленского и признавать Россию страной-спонсором терроризма. Об этом он написал в своей статье для The American Conservative.

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Ранее Зеленский сообщил, что призвал США и остальных членов G7 внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Он отмечал, что резолюцию на эту тему уже согласовал комитет Сената США, а юридическое решение может быть принято Госдепартаментом.

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«Зеленский подталкивал США и Европу к активному военному вмешательству, но пока безуспешно. Его последний гамбит - призвать администрацию Байдена объявить Москву государством, поддерживающим терроризм», - написал Бэндоу.

По его мнению, политические требования Зеленского «перешагнули границы любого суверенного государства». Кроме того, присвоение России такого статуса только ухудшит ситуацию - поставит крест на переговорах и создаст проблемы странам, сотрудничающим с РФ, считает советник Рейгана.

«Есть одна проблема с этой идеей: Россия не является государством-спонсором терроризма», - добавил он.

Бэндоу отметил, что этот ярлык неоднократно применялся к странам, которые не занимались терроризмом или давно отказались от этой практики, - Кубе, Северной Корее, Йемену, Сирии, Судану, Ираку и Ирану. Так Вашингтон просто помечал режимы, которые ему не нравились (хотя не нравились они и по очень веским причинам), подчеркнул автор статьи.

«Ярлык теряет свое значение, когда применяется к государствам, которые не спонсируют терроризм. Лучше было бы просто отменить эту практику, чем продолжать размывать ярлык», - считает он.

Бэндоу добавил, что обвинения в терроризме будут бессмысленными и повлекут за собой очень скромные экономические санкции по сравнению с теми, что уже введены против России. Называть государство или движение «террористами» - это, прежде всего, символизм, своего рода обзывание.

По мнению Бэндоу, некоторые союзники США - ОАЭ, Бахрейн, Турция и Египет - вполне заслуживают того, чтобы оказаться в списке «террористов», но их там почему-то нет.