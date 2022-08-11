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1 час назад

Эстония запретила въезд россиянам с шенгенской визой

Lenta.ru

МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. Об этом сообщает ТАСС.

Эстония запретила въезд россиянам с шенгенской визой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», — объявил министр иностранных дел прибалтийской страны Урмас Рейнсалу.

В МИД добавили, что сделали исключения для некоторых граждан. Так, въезд не будет запрещен сотрудникам дипломатических представительств в Эстонии, членам их семей и лицам, занимающимся международными перевозками. В страну также смогут въехать близкие родственников граждан Эстонии или обладателей постоянного вида на жительство в стране. Также ограничения не распространяются на россиян, нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех, кто имеет право свободного передвижения по законам Евросоюза.

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