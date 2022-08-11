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34 минуты назад

Попытка кенгуру проникнуть на территорию посольства РФ попала на видео

Денис Фьючин

В Австралии кенгуру попытался проникнуть на территорию российского посольства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД России, где размещено видео с курьезным случаем.

Животное пробегало мимо забора посольства и захотело пробраться на территорию, но не рассчитало свои габариты и едва не застряло между прутьев решетки. Поняв, что все усилия напрасны, оно выбралось из ограды и убежало.

«Сегодня система видеонаблюдения Посольства зафиксировала попытку несанкционированного доступа», – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

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