Экс-посол США: русские не имеют права отдыхать в свободном мире

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что русские не имеют права «отдыхать в свободном мире». Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

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«Ни один русский не имеет права отдыхать в свободном мире. Это привилегия, особенно сегодня», - заявил Макфол.

Он также подчеркнул, что тех россиян, кто пытается из-за рубежа отстоять права человека в РФ, следует поощрять за их стремления.

Ранее Макфол предложил ввести специальный налог для россиян за выдачу виз «для поездки в свободную страну». По его мнению, эти средства должны пойти в Фонд реконструкции Украины.