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1 час назад

Экс-посол США: русские не имеют права отдыхать в свободном мире

Елена Прошина

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что русские не имеют права «отдыхать в свободном мире». Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

Экс-посол США: русские не имеют права отдыхать в свободном мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ни один русский не имеет права отдыхать в свободном мире. Это привилегия, особенно сегодня», - заявил Макфол.

Он также подчеркнул, что тех россиян, кто пытается из-за рубежа отстоять права человека в РФ, следует поощрять за их стремления.

Ранее Макфол предложил ввести специальный налог для россиян за выдачу виз «для поездки в свободную страну». По его мнению, эти средства должны пойти в Фонд реконструкции Украины.

Его предложение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посоветовала ввести подобный налог для граждан США. Она поинтересовалась, сколько платят американцы на восстановление Ирака или Белграда. Захарова предположила, что подобная законодательная инициатива, вероятно, будет введена в США «сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка».

В мире,Майкл Макфол,Мария Захарова,МИД России,
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