Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

По его словам, ответственность за ситуацию на Украине несет руководство РФ, а не простые граждане.

"Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления", - сказал Шольц, говоря о возможности запрета на визы для российских граждан. Он заявил, что ЕС ранее принял решение "о масштабных санкциях" против России, которые "затрагивают многих, многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России". "Мы это, наверняка, будем продолжать", - добавил канцлер.

В то же время Шольц подчеркнул, что это ослабило бы эффективность санкций, "если бы они были направлены против всех, включая невиновных".

В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил на брифинге в Берлине, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение в ЕС, Берлин принял его к сведению, но пока не намерен оценивать возможные результаты. Правительство ФРГ, по его словам, теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе указала на то, что на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа в Праге может обсуждаться данное предложение. При этом она заметила, что оно включает запрет на выдачу виз не только для туристов из России, но и для представителей гражданского общества РФ, учащихся, родственников граждан стран ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил в том числе, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что считает нужным запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза, так как, по ее мнению, посещение Европы - это "привилегия, а не одно из прав человека", а с туризмом из России "пора покончить". МИД Финляндии в свою очередь указал, что страна может принять ряд мер, если россияне будут массово посещать Европу по шенгенским визам, выданным в республике. Премьер-министр этой страны Санна Марин поддержала ограничения в отношении российских туристов.