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23 минуты назад

Боррель выступил с обвинениями в сторону США

Елена Прошина

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «позором» ситуацию в секторе Газа. Он обвинил США в невозможности разрешения конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на испанскую газету El País.

Боррель выступил с обвинениями в сторону США
Фото: ReutersReuters

По его словам, решение ситуации в секторе Газа не в руках Евросоюза. Он также признал, что международная политика не обходится без двойных стандартов

«Разрешение ситуации с людьми, застрявшими в этой тюрьме под открытым небом, которой является Газа, не находится в руках ЕС. Это скандальная ситуация, позор, но не в наших руках ее разрешить. Нас часто критикуют за двойные стандарты. Но международная политика - это в значительной степени применение двойных стандартов», - сказал Боррель.

Он также подчеркнул, что невозможно решить конфликт на ближнем Востоке без твердой приверженности со стороны США.

«И после стольких безуспешных попыток в прошлом прямо сейчас ее нет», - сказал Боррель.

Напомним, 5-7 августа израильская армия провела операцию «Рассвет» в секторе Газа, направленную против группировки «Исламский джихад». В воскресенье при посредничестве Египта было достигнуто соглашение о введении режима прекращения огня.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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