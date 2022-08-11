Боррель выступил с обвинениями в сторону США

«Разрешение ситуации с людьми, застрявшими в этой тюрьме под открытым небом, которой является Газа, не находится в руках ЕС. Это скандальная ситуация, позор, но не в наших руках ее разрешить. Нас часто критикуют за двойные стандарты. Но международная политика - это в значительной степени применение двойных стандартов», - сказал Боррель.