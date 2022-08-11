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31 минуту назад

Посол Боцан-Харченко: граждане Сербии выступят против вступления в НАТО

News.ru

Нейтралитет и неучастие Сербии в НАТО — это ее принципиальная позиция, так как граждане республики выступают против вступления в военно-политический блок, убежден Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербии Александр Боцан-Харченко. Он также отметил, что Сербии специально выставляют невыполнимые условия для вступления в Евросоюз, пишет ИА SM-News.

Посол Боцан-Харченко: граждане Сербии выступят против вступления в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Здесь все больше понимают, что касается НАТО, неучастие и нейтральный статус Сербии — это принципиальная позиция. Тут стопроцентно население против вступления Сербии в НАТО, несмотря на попытки ее пристегивать к каким-то натовским делам через совместные учения и т.д., но успеха у этого не будет, — заверил посол.

По его словам, кандидатский статус в ЕС используется, чтобы оказывать давление на Сербию. Боцан-Харченко напомнил, что основным условием вступления в политическое объединение остается признание Косово. Он считает, что подобное публичное заявление унизит сербский народ.

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко ранее сообщил о размещении в Сербии российской военной базы. Он подчеркнул, что такое решение является «суверенным делом самой страны, плюс это вопрос интересов России». Дипломат заявил, что положение республики в Балканском регионе в военно-техническом плане гораздо сильнее, чем кажется, и с Сербией начинают считаться.

В мире,НАТО,ЕС,
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