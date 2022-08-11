Как считает украинский политик, выдача Саакашвили была бы проявлением гуманизма со стороны Тбилиси и стала бы полезной для истории Грузии.

В настоящее время экс-президент Грузии переведен в одну из клиник Тбилиси из-за жалоб на здоровье. Он был арестован 1 октября прошлого года в Тбилиси после того, как незаконно пробрался в страну на пароме с молочной продукцией из Украины. Саакашвили осужден за коррупцию и злоуботребление служебными полномочиями, против него ведется еще ряд процессов.