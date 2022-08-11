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1 час назад

Киев предложил Тбилиси выдать Саакашвили Нидерландам

Деловая газета "Взгляд"

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил грузинским властям выдать отбывающего шестилетнее заключение экс-президента, главу украинского исполкома реформ, гражданина Украины Михаила Саакашвили Нидерландам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью оппозиционному грузинскому телеканалу «Мтавари» («Главный») Подоляк заявил, что «для страны, которая думает о своем будущем, неоправданно держать в тюрьме фигуру такого уровня как Саакашвили».

«Михаил Саакашвили – историческая фигура, – сказал Подоляк. – Как президент, он принес пользу Грузии».

По его словам, если Грузия не хочет выдавать его Украине, то «можно передать третьей стране, например, Нидерландам».

Бывшая жена Саакашвили Сандра Руловс – гражданка Нидерландов.

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Как считает украинский политик, выдача Саакашвили была бы проявлением гуманизма со стороны Тбилиси и стала бы полезной для истории Грузии.

В настоящее время экс-президент Грузии переведен в одну из клиник Тбилиси из-за жалоб на здоровье. Он был арестован 1 октября прошлого года в Тбилиси после того, как незаконно пробрался в страну на пароме с молочной продукцией из Украины. Саакашвили осужден за коррупцию и злоуботребление служебными полномочиями, против него ведется еще ряд процессов.

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