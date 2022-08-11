Арестович заявил о готовности стать президентом Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Пятый».
Сообщается, что свои планы Арестович раскрыл в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. При этом он уточнил, что не собирается подсиживать Зеленского.
«Все говорят про высокий рейтинг. Мой рейтинг - это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, с которыми я работаю», — сказал Арестович.
По его словам, если Зеленский пойдет на второй срок, то он «не будет его подрезать», а если не пойдет, то «надо подумать».
В свою очередь, политолог Владимир Корнилов уже высмеял желание Арестовича стать главой государства. По его словам, он — президент, «которого Украина заслужила». Он также отметил, что Гордон должен был заявить о намерении «стать вице-президентом».