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33 минуты назад

Арестович заявил о готовности стать президентом

Елена Прошина

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Пятый».

Арестович заявил о готовности стать президентом Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что свои планы Арестович раскрыл в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. При этом он уточнил, что не собирается подсиживать Зеленского.

«Все говорят про высокий рейтинг. Мой рейтинг - это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. И я никогда не подвожу людей, с которыми я работаю», — сказал Арестович.

По его словам, если Зеленский пойдет на второй срок, то он «не будет его подрезать», а если не пойдет, то «надо подумать».

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В свою очередь, политолог Владимир Корнилов уже высмеял желание Арестовича стать главой государства. По его словам, он — президент, «которого Украина заслужила». Он также отметил, что Гордон должен был заявить о намерении «стать вице-президентом».

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