Редактор Politico Пол Тейлор заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит признать военные преступления, а не обвинять Amnesty International в поддержке России. В противном случае, по мнению Тейлора, Украина может потерять общественную поддержку на Западе.

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Ранее Amnesty International опубликовала доклад о действиях украинской армии. Правозащитники заявили, что украинские военные размещали боевую технику в жилых районах, больницах и школах, ставя жизни мирных жителей под угрозу.

В большинстве школ на юго-востоке Украины, которые посетили сотрудники Amnesty International, находились либо украинские военные, либо военная техника и оружие.

Тейлор отметил, что после этого Amnesty International начали обвинять в попытках «заклеймить жертв» и назвали «полезными идиотами» президента России Владимира Путина.

Доклад побудил главу киевского офиса Amnesty Оксану Покальчук, а также соучредителя шведского отделения Amnesty International Пера Вестберга уйти в отставку.

«Любая авторитетная правозащитная организация должна применять единые стандарты ко всем сторонам конфликта, не закрывая глаза на поведение "нашей стороны"», - так прокомментировал это Тейлор.

По его мнению, зрелым ответом Украины на доклад Amnesty International было бы решение серьезно отнестись к работе правозащитников, улучшение армейских практик и защиты гражданских лиц, а не «стрельба в посыльного».

«Президент Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его героические защитники способны на ошибку, и принял доклад близко к сердцу», - отметил автор.