В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
15 минут назад

На Западе потребовали от Зеленского признать военные преступления

Мария Иванова

Редактор Politico Пол Тейлор заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит признать военные преступления, а не обвинять Amnesty International в поддержке России. В противном случае, по мнению Тейлора, Украина может потерять общественную поддержку на Западе.

На Западе потребовали от Зеленского признать военные преступления
Фото: ReutersReuters

Ранее Amnesty International опубликовала доклад о действиях украинской армии. Правозащитники заявили, что украинские военные размещали боевую технику в жилых районах, больницах и школах, ставя жизни мирных жителей под угрозу.

В большинстве школ на юго-востоке Украины, которые посетили сотрудники Amnesty International, находились либо украинские военные, либо военная техника и оружие.

Тейлор отметил, что после этого Amnesty International начали обвинять в попытках «заклеймить жертв» и назвали «полезными идиотами» президента России Владимира Путина.

Доклад побудил главу киевского офиса Amnesty Оксану Покальчук, а также соучредителя шведского отделения Amnesty International Пера Вестберга уйти в отставку.

«Любая авторитетная правозащитная организация должна применять единые стандарты ко всем сторонам конфликта, не закрывая глаза на поведение "нашей стороны"», - так прокомментировал это Тейлор.

По его мнению, зрелым ответом Украины на доклад Amnesty International было бы решение серьезно отнестись к работе правозащитников, улучшение армейских практик и защиты гражданских лиц, а не «стрельба в посыльного».

«Президент Владимир Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его героические защитники способны на ошибку, и принял доклад близко к сердцу», - отметил автор.

Для сохранения общественной поддержки Украины необходим конструктивный ответ на критику авторитетных правозащитных организаций, а не попытки заткнуть им рот или дискредитировать их выводы, заключил Тейлор.

В мире,Оксана Покальчук,Пол Тейлор,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Amnesty International,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители