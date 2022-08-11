Боррель назвал позором ситуацию в Газе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал позором ситуацию в секторе Газа, отметив при этом, что ее разрешение не в руках Евросоюза.

"Разрешение ситуации с людьми, застрявшими в этой тюрьме под открытым небом, которой является Газа, не находится в руках ЕС, - сказал он в опубликованном в четверг интервью испанской газете El País . - Это скандальная ситуация, позор, но не в наших руках ее разрешить".

"Нас часто критикуют за двойные стандарты, - добавил глава дипломатии Евросоюза. - Но международная политика - это в значительной степени применение двойных стандартов".

"Мы не сталкиваемся со всеми проблемами с одинаковыми критериями, - отметил Боррель. - Невозможно решить ближневосточный конфликт без очень твердой приверженности со стороны США. И после стольких безуспешных попыток в прошлом прямо сейчас ее нет".

Израильская армия с 5 по 7 августа проводила операцию "Рассвет" в секторе Газа против группировки "Исламский джихад". В минувшее воскресенье при посредничестве Египта было достигнуто соглашение о введении в секторе Газа режима прекращения огня с 23:30 (совпадает с мск) того же дня. Израиль оставил за собой право на применение силы в случае нарушения этой договоренности.