Президент Словении: украинский конфликт может перекинуться на Балканы

Президент Словении Борут Пахор заявил, что, если конфликт на Украине продлится дольше ожидаемого, напряженность может возникнуть на юге Европы и на Западных Балканах. Как сообщает РИА Новости, он поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за посредничество в переговорах между Украиной и Россией.

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Он отметил, что сейчас вместо принуждения к заключению мира Турция занимается посредничеством во избежание страданий невинных людей, а также стремится инициировать честный диалог.

Отдельно Пахор добавил, что Словения и Турция смогли добиться дружеских отношений несмотря на то, что сильно отличаются. По его словам, кризис на Украине еще раз доказал, насколько важной организацией является НАТО, которая якобы способствует безопасности в мире.