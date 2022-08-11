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1 час назад

Foreign Affairs: ФРГ утратила доверие ЕС из-за отношений с РФ

Ura.Ru

Германия потеряла доверие Евросоюза из-за тесных взаимоотношений с Россией в сфере энергетики. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.

ФРГ утратила доверие ЕС из-за отношений с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Германия уже испытывает дефицит доверия среди многих европейских союзников из-за своих тесных энергетических отношений с Москвой. И, в частности, из-за отказа приостановить проект газопровода „Северный поток-2“ всего за несколько дней до начала конфликта на Украине», — пишет Foreign Affairs.

Германия все еще зависит от российского газа, отмечает издание. Россия якобы может воспользоваться этим, поэтому Берлину стоит сделать первоочередной задачей отказ от газа из РФ, передает журнал. Германии нужно показать свою заинтересованность в прекращении спецоперации РФ на Украине и поддержать Евросоюз. Foreign Affairs считает, что ФРГ может снова добиться лидерства в ЕС.

Германия поддерживает Киев и отправляет туда оружие на фоне спецоперации РФ на Украине, начатой 24 февраля. ФРГ и Евросоюз ввели санкции против России. Ранее в Германии выражали опасения, что Россия не возобновит поставки газа по «Северному потоку» после остановки из-за технических работ. В конце июля транзит по газопроводу восстановился, пишет «Ридус». В некоторых немецких городах решили сократить потребление энергии. Через три месяца там может начаться газовая катастрофа, если власти страны не предпримут меры, писал Bloomberg. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против использования «Северного потока — 2», сообщает RT.

В мире,Олаф Шольц,ЕС,
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