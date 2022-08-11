США выдвинули требование к Ирану для возвращения к ядерной сделке

В США назвали требование к Ирану, при выполнении которого страны могут вернуться к ядерной сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, для этого Тегеран должен отказаться от дополнительных требований. Об этом пишет ТАСС.

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«Для этого Иран должен принять решение отказаться от дополнительных требований, выходящих за рамки СВПД. В конечном счете решать им», — заявили в ведомстве.

Пател отметил, что американская сторона« вполне ясно дала понять, что готова к немедленной реализации сделки». Однако он подчеркнул, что США согласятся только на такие договоренности, которые будут отвечать «национальным интересам США в сфере нацбезопасности».

Ранее представитель делегации Ирана на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заверил, что Тегеран готов вернуться к полному выполнению своих обязательств, когда Вашингтон даст гарантии выполнения всех экономических положений данного соглашения.