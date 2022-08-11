Сестра Ким Чен Ына пригрозила властям Южной Кореи

Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что если правительство Южной Кореи уличат в провокациях проникновения вируса COVID-19 на территорию КНДР, Северная Корея ответит на это их «уничтожением». ОБ этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает «Лента.ру».

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В своей речи она назвала Южную Корею «врагом» и предупредила, что если власти страны будут замечены в опасных действиях против Северной Кореи, КНДР примет жесткие меры.

«Мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», — заявила Ким Е Чжон. Она добавила, что у Северной Кореи предусмотрены различные сценарии дальнейших событий.

Агентство Reuters отметило, что Ким Е Чжон также упомянула о лихорадке, от которой пострадал лидер КНДР Ким Чен Ын.