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13 минут назад

Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожением властям Южной Кореи

Елена Прошина

Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что если правительство Южной Кореи уличат в провокациях проникновения вируса COVID-19 на территорию КНДР, Северная Корея ответит на это их «уничтожением». ОБ этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает «Лента.ру».

Сестра Ким Чен Ына пригрозила властям Южной Кореи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей речи она назвала Южную Корею «врагом» и предупредила, что если власти страны будут замечены в опасных действиях против Северной Кореи, КНДР примет жесткие меры.

«Мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», — заявила Ким Е Чжон. Она добавила, что у Северной Кореи предусмотрены различные сценарии дальнейших событий.

Агентство Reuters отметило, что Ким Е Чжон также упомянула о лихорадке, от которой пострадал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее Ким Е Чжон предупредила Южную Корею о возможном применении ядерного оружия в случае, если они решат вступить в военный конфликт с КНДР. При этом она заявила, что КНДР не считает Южную Корею врагом и не стремится развязывать боевые действия. По ее словам, если Сеул не предпримет никаких военных действий против КНДР, Пхеньян не станет атаковать первым.

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