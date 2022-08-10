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3 минуты назад

Госдеп ответил на призыв Киева запретить выдачу виз россиянам

Елена Прошина

Заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт ответила на предложение Киева странам «большой семёрки» запретить выдачу виз для россиян. Об этом сообщают «Известия».

Госдеп ответил на призыв Киева запретить выдачу виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Госдепа подчеркнула, что в США нет ограничений на выдачу виз гражданам РФ.

«Россияне на самом деле могут отправиться в любое посольство США в мире, чтобы подать заявление на получение визы. Это происходит каждый день», – заявила Джули Стаффт.

При этом она также напомнила, что в посольстве США в Москве выдача виз в настоящий момент не осуществляется.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Он считает, что граждане России «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию» и это касается даже тех россиян, которые покинули страну в знак протеста.

В мире,Владимир Зеленский,Госдеп США,
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