СМИ: "Сохнут" может свернуть присутствие в России

Руководство Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" рассматривает возможность полного сворачивания своего физического присутствия в России и перевода работы с российскими репатриантами в удаленный режим. Такие планы обсуждались на совещании, состоявшемся в среду в иерусалимской штаб-квартире "Сохнут", сообщила газета The Jerusalem Post.

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"Еврейское агентство будет вести всю свою работу, касающуюся репатриации, из Израиля - в режиме онлайн или по телефону", - приводит издание слова источника из "Сохнут". При этом агентство не намерено полностью "сворачивать свою деятельность и уходить из России" и хочет "приспособиться к требованиям российского законодательства", отметил источник.

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В агентстве сожалеют, что в случае возможного физического ухода из России "Сохнут" потеряет возможность напрямую "способствовать репатриации в России", чем эта организация успешно занималась долгие годы, отмечает The Jerusalem Post. "Последствием [ухода из РФ] будет то, что в России перестанут проводиться мероприятия, связанные с репатриацией, в любой форме, - пояснил источник издания. - Никто не предоставит вам информацию о репатриации, и не будет физических представителей, вам нужно будет обращаться в Глобальный центр ["Сохнут"] в Израиле".

Кроме того, вероятное сворачивание деятельности в России вынудит "Сохнут" изменить модель работы с многочисленными благотворительными фондами, пишет "Джерузалем пост". "Они не будут вести никакой физической деятельности в России <...>, но они будут финансировать местные мероприятия или посылать временных педагогов из Израиля для поддержки жизни еврейской общины", - сообщил источник газеты.

Ситуация вокруг агентства

В Басманном суде Москвы 21 июля ТАСС сообщили, что в эту инстанцию поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство "Сохнут", имеющее в России статус автономной некоммерческой организации.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил в связи с этим, что еврейское государство дорожит связями с РФ и готово вести диалог по поводу юридических аспектов деятельности "Сохнут" на российской территории. При этом премьер подчеркнул, что ликвидация агентства имела бы серьезные последствия для отношений между двумя странами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут" и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений. При этом он добавил, что все организации в РФ должны соблюдать законодательство страны.

28 июля Басманный суд провел подготовительную беседу перед рассмотрением иска по существу. По ее итогам была назначена дата следующего заседания - 19 августа.