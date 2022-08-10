Посла России вызвали в МИД Эстонии

МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллине Владимира Липаева в связи с нарушением российским вертолетом воздушных границ страны. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что нарушение воздушного пространства Эстонии произошло 9 августа на юго-востоке государства, в районе КПП Койдула. Границу пересек российский вертолет Ми-8, длительность инцидента составляла 1 мин.

Внешнеполитическое ведомство республики выразило протест в связи с этим происшествием и вручило послу ноту.

«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом неприемлем», - подчеркнули дипломаты.