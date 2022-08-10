Швейцария готова представлять интересы Украины в Москве

МИД Швейцарии заявил, что Берн и Киев договорились о том, чтобы интересы Украины в Москве представляла Швейцария. Теперь страны ждут согласия российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве также отметили, что Швейцария с самого начала конфликта на Украине была готова предоставить сторонам площадку для переговоров, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе дипломатических процессов. «Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие», – заявили в ведомстве.