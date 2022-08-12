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25 минут назад

Глава МИД Китая заявил, что вражда с 1,4 млрд китайцев "никого до добра не доведет"

ТАССиещё 4

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил в опубликованном в пятницу интервью китайским СМИ, что вражда с 1,4 млрд жителей Китая никого до добра не доведет.

Глава МИД КНР напомнил США о численности населения страны
Фото: ReutersReuters

"Нарушение США своих обязательств по вопросу Тайваня, а также заранее спланированные провокации могут привести лишь к дальнейшему банкротству их репутации. Быть врагами с китайским народом численностью более 1,4 млрд человек - это определенно ни к чему хорошему не приведет", - сказал он.

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Ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится. Вооруженные силы КНР 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня, которые планировалось завершить 7 августа, но они были продлены на неопределенное время. 10 августа представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявил, что все поставленные задачи в ходе проводившихся в последние дни учений выполнены, однако не уточнил, завершились ли они.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

В мире,Госсовет КНР,
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