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1 час назад

Финский посол раскрыл секретный план Путина

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин меняет сотрудничество с Западом на Китай, Индию, страны Африки и Юго-Восточной Азии, чтобы сделать РФ великой державой и позиционировать страну, как «нового защитника глобального Юга». Об этом в интервью заявил посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

«Я думаю, что он [президент России Владимир Путин] вполне рациональный лидер. Россия коренным образом меняется как общество, как политическая система, как экономика. Они будут больше связаны с Китаем, а не с Европой или США, а с другими глобальными игроками», — приводит слова Хауталы Foreign Policy.

Он заявил, что конфликт на Украине будет означать переориентацию России от стран Запада к другим партнерам. Хаутала считает будущими союзниками России Китай, Индию и ключевые экономические державы в Африке и Юго-Восточной Азии. По его словам, эти страны не поддаются давлению европейских государств. Так, например, по-прежнему часть из них импортирует российскую нефть, несмотря на призывы со стороны Запада. Посол также отметил, что в прошлом месяце глава МИД РФ Сергею Лавров начал «очаровательное наступательное турне по Африке», которое, по мнению политика, будет позиционировать Россию, как «нового великого защитника глобального Юга».

Начался передел мира — Вассерман

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россия с Китаем должны объединиться и совместно направлять страны Евразии к достижению общей безопасности. Также Ван И призвал мировое сообщество сплотиться против США для подавления их «беспринципного использования силы для подавления других стран».

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