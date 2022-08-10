Греция выйдет из системы усиленного надзора Евросоюза 20 августа. Об этом сообщает Reuters.

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Этот шаг даст стране больше свободы в управлении своей экономикой.

ЕС начал вести усиленный надзор за экономической политикой Греции после того, как Афины вышли из трех международных программ финансовой помощи на 260 миллиардов евро от ЕС и Международного валютного фонда (МВФ) в период 2010-2015 годов.

«Спустя 12 лет… трудная глава для нашей страны подходит к концу. Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне», - заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас.

По его словам, Афины выполнили большую часть политических обязательств и реформ, которых требовали ЕС и МВФ.