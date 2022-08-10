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1 час назад

Греция выйдет из-под «усиленного надзора» ЕС спустя 12 лет

Мария Иванова

Греция выйдет из системы усиленного надзора Евросоюза 20 августа. Об этом сообщает Reuters.

"Спустя 12 лет трудная глава для нашей страны подходит к концу"
Фото: ReutersReuters

Этот шаг даст стране больше свободы в управлении своей экономикой.

ЕС начал вести усиленный надзор за экономической политикой Греции после того, как Афины вышли из трех международных программ финансовой помощи на 260 миллиардов евро от ЕС и Международного валютного фонда (МВФ) в период 2010-2015 годов.

«Спустя 12 лет… трудная глава для нашей страны подходит к концу. Греция возвращается к европейской нормальности и больше не будет исключением в еврозоне», - заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас.

По его словам, Афины выполнили большую часть политических обязательств и реформ, которых требовали ЕС и МВФ.

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Стайкурас подчеркнул, что теперь Греция стала ближе к восстановлению «инвестиционного» статуса.

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