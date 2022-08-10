Европейцы устроили флешмоб против антироссийских санкций

Европейцы устроили в соцсетях флешмоб против антироссийских санкций. Как сообщает Readovka, жители стран ЕС публикуют фото пустых тарелок, заявляя, что их пищу «сожрали» инфляция и экономические проблемы из-за ограничений.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Под постом используется хэштег #againstSanctions, которым они призывают отменить антироссийские меры. Жители отмечают в постах премьеров своих стран, прося решить проблему или же заплатить за нее «из своего кармана».

Readovka

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Европы наложили на Россию санкции, в том числе и на поставки энергоресурсов. В результате инфляция в Евросоюзе достигла наивысших значений, а местных жителей призывают экономить электричество, газ и горючее, чтобы снизить потребление российской нефти и газа.