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6 минут назад

Европейцы устроили флешмоб против антироссийских санкций

Никита Бородкин

Европейцы устроили в соцсетях флешмоб против антироссийских санкций. Как сообщает Readovka, жители стран ЕС публикуют фото пустых тарелок, заявляя, что их пищу «сожрали» инфляция и экономические проблемы из-за ограничений.

Европейцы устроили флешмоб против антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под постом используется хэштег #againstSanctions, которым они призывают отменить антироссийские меры. Жители отмечают в постах премьеров своих стран, прося решить проблему или же заплатить за нее «из своего кармана».

Readovka

Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Европы наложили на Россию санкции, в том числе и на поставки энергоресурсов. В результате инфляция в Евросоюзе достигла наивысших значений, а местных жителей призывают экономить электричество, газ и горючее, чтобы снизить потребление российской нефти и газа.

В частности, с такими просьбами к своим гражданам обращались власти Германии, Франции и Польше. Кроме того, накануне ЕС принял документ, который призывает страны к добровольному снижению потребления газа, однако в случае ухудшения ситуации, мера может стать обязательной.

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