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22 минуты назад

Трампу предрекли рост популярности после обыска ФБР

Lenta.ru

Обыск ФБР в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Ларго в конечном счете может привести к росту популярности политика и укреплению его поддержки среди республиканцев. Такой вариант развития событий предрекли опрошенные Fox News политтехнологи.

Трампу предрекли рост популярности после обыска ФБР
Фото: ReutersReuters

«Я никогда раньше не видел базу РеспРеспубликанской партии такой взбудораженной, произошедшее явно заставляет республиканцев сплотиться для его [Трампа] защиты», — заявил бывший чиновник Белого дома при Трампе Энди Сурабиан.

Он отметил иронию в том, что все нападки демократов на экс-президента в итоге приводят к тому, что его сторонники лишь сильнее убеждаются в его правоте.

Как отмечают политтехнологи, обыск ФБР, связанный, вероятно, с тем, что Трамп не передал потенциально секретные документы в Национальный архив, сыграл на руку бывшему президенту.

«Это сплотит Республиканскую партию на фоне поддержки Трампа, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, причем Трамп будет выступать в роли потерпевшего или жертвы», — отметил политконсультант Майк Мадрид.

В свою очередь политический стратег Брендан Штайнхаузер указал, что имидж ФБР и Минюста серьезно пострадал на фоне произошедшего. По его словам, доверие к этим институтам снизилось по ряду причин, включая также расследование возможного российского вмешательства в выборы 2016 года. Многие эксперты также сходятся в том, что обыск ФБР в Мар-а-Лаго может отодвинуть на второй план других кандидатов и создать впечатление, будто президент Джо Байден и демократы пытаются помешать Трампу снова баллотироваться.

Ранее Трамп обрушился с обвинениями в адрес Байдена, уверяя, что тот знал о планах ФБР. По мнению бывшего американского лидера, обыск его имения связан с нежеланием Демократической партии допускать его к участию в выборах президента в 2024 году.

Об обыске ФБР Трамп сообщил 9 августа. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ФБР не предупреждало Байдена или кого-либо из его администрации о планируемых обысках в поместье политика.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Республиканская партия США,Администрация США,ФБР,
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