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1 час назад

В Молдавии запретили перевозить дрова по ночам

Газета.Ruиещё 1

В Молдавии, где из-за энергетического кризиса резко подорожали дрова, запретили их перевозку по ночам, сообщает ТАСС.

«С 23:00 до 06:00 запрещено перевозить древесину», — указано в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.

Уточняется, что государственное лесохозяйственное агентство «Молдсилва» займется учетом заготовленной и реализованной древесины. Также ведомству вменен контроль за места хранения запасов дерева.

Дополнительно сообщается, что дерево и горючее можно будет продавать только бытовым потребителям и госучреждениям. На объем продаж наложено ограничение — не более 3 куб. м на одно домохозяйство.

Президент Фонда экологического развития республики Дмитрий Ройбу предупредил, что Молдавия может столкнуться с хаотичной, незаконной и неконтролируемой вырубкой лесов.

Ранее в лесном фонде Молдавии заявили, что граждане активно запасаются дровами из-за кризиса.

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