Мэр Мадрида пригрозил "наказать русских"

«Мы задействовали все свои ресурсы, чтобы выполнить резолюции ЕС в отношении русских в Испании и здесь, в Мадриде, но мы больше не выявили недвижимости в собственности русских в нашем городе», — сказал градоначальник в ответ на вопрос «Кличко» о передаче имущества россиян украинцам.