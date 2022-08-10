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1 час назад

Мэр Мадрида пригрозил "наказать русских"

Газета.Ruиещё 6

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), будучи уверенным, что с ним беседует мэр Киева Виталий Кличко, заявил о готовности «отнять» у русских недвижимость. Разговор опубликован в Telegram-канале юмористов.

Мэр Мадрида пригрозил "наказать русских"
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Мы задействовали все свои ресурсы, чтобы выполнить резолюции ЕС в отношении русских в Испании и здесь, в Мадриде, но мы больше не выявили недвижимости в собственности русских в нашем городе», — сказал градоначальник в ответ на вопрос «Кличко» о передаче имущества россиян украинцам.

Ранее сообщалось, что мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинских беженцев воевать на родину.

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До этого сообщалось, что мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять деньги и оружие украинцам.

В мире,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,Виталий Кличко,ЕС,
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