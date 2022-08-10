Мэр Мадрида пригрозил "наказать русских"

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), будучи уверенным, что с ним беседует мэр Киева Виталий Кличко, заявил о готовности «отнять» у русских недвижимость. Разговор опубликован в Telegram-канале юмористов.
«Мы задействовали все свои ресурсы, чтобы выполнить резолюции ЕС в отношении русских в Испании и здесь, в Мадриде, но мы больше не выявили недвижимости в собственности русских в нашем городе», — сказал градоначальник в ответ на вопрос «Кличко» о передаче имущества россиян украинцам.
Ранее сообщалось, что мэр Мадрида заявил пранкерам о готовности выслать украинских беженцев воевать на родину.
До этого сообщалось, что мэр Вены в разговоре с пранкерами отказался отправлять деньги и оружие украинцам.