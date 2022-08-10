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32 минуты назад

Глава Петагона: НАТО не угрожает России

Мария Иванова

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не является угрозой для страны. Об этом сообщает LSM.lv.

Глава Петагона: НАТО не угрожает России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Остин сделал во время визита в Ригу, где он встретился с латвийским коллегой Артисом Пабриксом и президентом Эгилсом Левитсом.

Глава Пентагона также подчеркнул, что статья 5 устава НАТО «священна» и все государства-члены альянса равны – нападение на одну страну будет равнозначно нападению на весь альянс.

Остин поблагодарил Латвию за ее вклад в укрепление сил НАТО, включая обучение солдат союзников, и за оказание военной, гуманитарной и политической поддержки Украине.

Министр подчеркнул, что особенно важна согласованная в Мадриде новая стратегическая доктрина НАТО, которая «меняет основы политики сдерживания и обороны альянса и предусматривает комплексный и скоординированный подход к укреплению восточного фланга НАТО», включая защиту Прибалтики.

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На июньском саммите члены НАТО приняли новую стратегическую доктрину, отразившую украинский кризис и растущее влияние Китая.

В новой доктрине Россия обозначена как угроза безопасности членов альянса.

В мире,Ллойд Остин,НАТО,Пентагон,
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