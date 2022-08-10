Агенты ФБР перерыли гардероб Меланьи Трамп

Во время обысков в доме экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР перерыли гардероб его супруги Меланьи. Об этом пишет New York Post.

Фото: Marc Serota/Getty Images Marc Serota/Getty Images

Агенты ФБР обыскали гардероб бывшей первой леди США во время рейда ФБР в 128-комнатном особняке Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Федералы прибыли к резиденции в 9 утра и уехали только в 18:30. Все это время 30 агентов ФБР в штатском обыскивали личные апартаменты семьи Трампа.

Помимо гардероба Меланьи Трамп они провели несколько часов в кабинете бывшего президента, вскрыв сейф и ящики. Они искали доказательства того, что Трамп хранит в своем доме секретные документы. В запертой подвальной кладовой они нашли 15 картонных коробок с материалами из Белого дома, которые конфисковали. В коробках содержатся документы и памятные вещи времен президентства Трампа, в том числе письма Барака Обамы и Ким Чен Ына, а также переписка с мировыми лидерами. Неизвестно, было ли изъято что-то еще. ФБР не предоставило подробного списка изъятых предметов.

Трамп подтвердил визит агентов ФБР, сказав, что его поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», и связал обыск со своими намерениями баллотироваться на пост президента США в 2024 году.