В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
34 минуты назад

Агенты ФБР перерыли гардероб Меланьи Трамп

Газета.Ru

Во время обысков в доме экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР перерыли гардероб его супруги Меланьи. Об этом пишет New York Post.

Агенты ФБР перерыли гардероб Меланьи Трамп
Фото: Marc Serota/Getty ImagesMarc Serota/Getty Images

Агенты ФБР обыскали гардероб бывшей первой леди США во время рейда ФБР в 128-комнатном особняке Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Федералы прибыли к резиденции в 9 утра и уехали только в 18:30. Все это время 30 агентов ФБР в штатском обыскивали личные апартаменты семьи Трампа.

Помимо гардероба Меланьи Трамп они провели несколько часов в кабинете бывшего президента, вскрыв сейф и ящики. Они искали доказательства того, что Трамп хранит в своем доме секретные документы. В запертой подвальной кладовой они нашли 15 картонных коробок с материалами из Белого дома, которые конфисковали. В коробках содержатся документы и памятные вещи времен президентства Трампа, в том числе письма Барака Обамы и Ким Чен Ына, а также переписка с мировыми лидерами. Неизвестно, было ли изъято что-то еще. ФБР не предоставило подробного списка изъятых предметов.

Трамп подтвердил визит агентов ФБР, сказав, что его поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», и связал обыск со своими намерениями баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что стилисту Меланьи Трамп платили из пожертвований американцев проекту Save America.

В мире,Меланья Трамп,Барак Обама,Дональд Трамп,Чен Ким,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители