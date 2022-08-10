Во Франции погибла истощенная белуха, неделю назад заплывшая в реку Сена. Об этом сообщает France 24.

Утром 10 августа началась операция по спасению морского животного. Его планировали перевезти в прибрежный город Уистреам и поместить в шлюз с морской водой.

Во время транспортировки состояние здоровья белухи резко ухудшилось, после чего спасатели приняли решение усыпить ее.