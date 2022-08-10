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37 минут назад

Заплывшая в Сену истощенная белуха погибла

Lenta.ru

Во Франции погибла истощенная белуха, неделю назад заплывшая в реку Сена. Об этом сообщает France 24.

Утром 10 августа началась операция по спасению морского животного. Его планировали перевезти в прибрежный город Уистреам и поместить в шлюз с морской водой.

Во время транспортировки состояние здоровья белухи резко ухудшилось, после чего спасатели приняли решение усыпить ее.

Белуху обнаружили в Сене 2 августа. Несколько дней природоохранные службы пытались выкормить кита, предлагая ему замороженную сельдь и живую форель, однако он отказывался от еды. 6 августа ветеринары ввели ему витамины для стимуляции аппетита.

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