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1 час назад

В ООН заявили об угрозе нового халифата ИГ в Африке

Lenta.ru

Рост террористической угрозы в Африке может привести к тому, что континент станет новым халифатом «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил эксперт Организации Объединенных Наций по безопасности Мартин Эви на заседании Совбеза ООН, передает портал Yahoo.

В ООН заявили об угрозе нового халифата ИГ в Африке
Фото: ReutersReuters

По его словам, как минимум 20 африканских стран непосредственно столкнулись с деятельностью экстремистской группировки, а более 20 других «используются для логистики и мобилизации средств и других ресурсов». «Теперь они являются региональными узлами, которые стали коридорами нестабильности в Африке», — сказал Эви.

Наибольшее присутствие ИГ наблюдается в Чаде, Нигерии, Нигере и Камеруне. Эти страны представляют из себя крупнейший в мире единый район деятельности экстремистской группировки. Кроме того, районы в Сахеле в настоящее время «неуправляемы», а Сомали остается самой «горячей точкой» террористов на континенте.

В мире,Совбез ООН,Yahoo,ООН,
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