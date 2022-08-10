В ООН заявили об угрозе нового халифата ИГ в Африке

Рост террористической угрозы в Африке может привести к тому, что континент станет новым халифатом «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил эксперт Организации Объединенных Наций по безопасности Мартин Эви на заседании Совбеза ООН, передает портал Yahoo.

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По его словам, как минимум 20 африканских стран непосредственно столкнулись с деятельностью экстремистской группировки, а более 20 других «используются для логистики и мобилизации средств и других ресурсов». «Теперь они являются региональными узлами, которые стали коридорами нестабильности в Африке», — сказал Эви.