Выступившая против виз для россиян Каллас заразилась COVID

«Многие обратили внимание, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на ковид и в понедельник, и во вторник были отрицательными. К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура. Сегодня тест показал, что у меня ковид», - написала премьер.