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1 час назад

Высказавшаяся против россиян премьер Эстонии заразилась COVID

Елена Прошина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, призывавшая прекратить выдачу туристических виз россиянам, заболела коронавирусом и ушла на самоизоляцию. Об этом пишет РИА Новости.

Выступившая против виз для россиян Каллас заразилась COVID
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик сообщила в социальных сетях, что утром тест показал положительный результат на ковид.

«Многие обратили внимание, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на ковид и в понедельник, и во вторник были отрицательными. К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура. Сегодня тест показал, что у меня ковид», - написала премьер.

По совету своего семейного врача она осталась дома. Каллас отменила все встречи и предстоящие поездки. Она также призвала всех быть осторожными и следить за своим здоровьем, «потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро».

«Это привилегия»: Эстония призвала прекратить выдачу виз россиянам

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился президент США Джо Байден. Глава Белого дома постоянно кашлял в ходе церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников. У политика наблюдались боли в горле, кашель и ломота в теле. Лишь 6 августа тесты показали отрицательные значения.

В мире,Кая Каллас,Джозеф Байден,
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